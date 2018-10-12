На Украине провели учебный бой между истребителями Су-27 и F-15

13:18 | 16.10.2018

На Украине подвели итоги условного боя между Су-27 и F-15 в рамках авиационных учений «Чистое небо — 2018». В маневрах участвовали по четыре-пять самолетов Су-27 и F-15. Отмечается, что Су-27 победили за счет большей маневренности и механизации.



Как отмечает ren.tv, США для участия в этих маневрах перебросили на территорию Украины F-15 и транспортные самолеты С-130. Учения проходят с 8 по 19 октября, в них участвуют ряд других стран НАТО.