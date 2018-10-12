Мать Александра Кокорина и его брата Кирилла прокомментировала арест сыновей

12:18 | 15.10.2018

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Светлана в эфире Первого канала прокомментировала арест сыновей. «Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — заявила Светлана Кокорина в эфире.



Как напоминает russian.rt.com, 11 октября Кокорин, его брат Кирилл и игрок «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.