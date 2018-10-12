Российская сборная обыграла команду Турции в матче группового этапа Лиги наций

12:03 | 15.10.2018

Сборная России по футболу победила Турцию в матче группового этапа Лиги наций со счетом 2:0. Голы забили Роман Нойштедтер и Денис Черышев. Встреча проходила на сочинском стадионе «Фишт», где собрались более 38 тысяч зрителей, передает «Р-Спорт».



20 ноября сборной России предстоит матч со шведской командой в Стокгольме. Сейчас россияне лидируют в группе с семью очками после трёх матчей. Ранее они обыграли на выезде команду Турции (2:1) и сыграли вничью со шведами в Калининграде (0:0).