Власти Японии собираются построить постоянную военную базу на северо-востоке Африки

11:53 | 15.10.2018

Правительство Японии намерено создать в африканском государстве Джибути военную базу, которая станет первой постоянной базой государства за рубежом. Об этом пишет газета «Санкэй» со ссылкой на источники в Минобороны Японии.



В настоящее время в Джибути есть временная база Японии, которая принимает участие в борьбе с сомалийскими пиратами. Токио планирует арендовать у властей африканского государства около 12 гектаров и построить там казармы, административные помещения и склады.



Как отмечает iz.ru, создание постоянной базы в африканском государстве — ответ Китаю, который расширяет свое присутствие в этом регионе, обращенном к стратегически важным морским путям из Восточной Азии в Европу.