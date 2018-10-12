В провинции Басра на юге Ирака более 100 тысяч человек отравились питьевой водой

11:18 | 15.10.2018

В провинции Басра на юге Ирака растет число местных жителей, отравившихся питьевой водой. По последним данным, их количество достигло 111 тысяч человек. Ранее сообщалось о 27 тысячах пострадавших, передает rg.ru.



Главы офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими связал резкий рост этого показателя с началом учебного года в стране: среди отравившихся много школьников. Он также призвал власти Ирака активнее решать эту проблему, сообщает gazeta.ru.



Как отмечает iz.ru, в Басре с сентября проходят акции протеста. Митингующие требуют от властей решить проблемы со снабжением чистой питьевой водой и электричеством.