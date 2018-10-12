Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов КНДР

11:07 | 15.10.2018

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отказался передать госсекретарю США Майку Помпео перечень ядерных объектов КНДР перед подписанием договора о формальном прекращении Корейской войны 1950–1953 годов. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.



По данным журналистов, 7 июля в ходе визита в Пхеньян госсекретарь США Майк Помпео попросил у Ким Чен Ына список ядерных объектов КНДР для инспекции. Северокорейский лидер ответил отказом, мотивировав его тем, что США все равно не поверят в этот список, так как между двумя странами не установилось доверие.



Как напоминает РБК, в июне в Сингапуре прошла историческая встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, на которой лидеры двух стран подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове.