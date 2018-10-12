Житель канадской провинции Онтарио выиграл джекпот а размере 4 млн долларов

11:00 | 15.10.2018

Представители компании OLG, которая является организатором популярной канадской национальной лотереи «6 из 49», заявили, что джекпот в размере 5 миллионов канадских долларов (3,9 миллиона долларов США) выиграл житель провинции Онтарио. Именно там был продан билет победителя, передает НТВ. В Канаде для того, чтобы получить лотерейный выигрыш, необходимо предъявить организаторам счастливый билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.



Самый крупный джекпот за всю историю Канады разыграли там в октябре 2015 года. Выигрыш составил 64 миллиона канадских долларов, или $49,5 млн по курсу на тот момент, напоминает life.ru.