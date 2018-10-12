В американском издании National Interest считают, что Трамп проиграл в Сирии

10:53 | 15.10.2018

Вашингтону не удалось добиться своих целей в Сирии и США должны прекратить военное вмешательство в дела этой страны, считает обозреватель National Interest Дуг Бэндоу.



В своей статье он рассказывает о том, что провел в Сирии неделю и, по его мнению, «здесь сразу ясно, кто за все отвечает», цитирует РИА «Новости». Обозреватель рассказывает, что в столице САР Дамаске проживает вся элита страны, везде правительственные здания и силы безопасности, а улицы украшены портретами президента Асада.



Журналист призвал президента США Трампа прекратить вторжение в чужое государство и попытки расчленить эту страну. Бэндоу напомнил, что еще несколько лет назад положение Асада было плачевным, однако сейчас он снова вернул под контроль большую часть страны и одержал победу над всеми противниками, сообщает MK.ru.