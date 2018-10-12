Жириновский рассказал о «закрывающих всю планету» российских комплексах ПВО С-700

10:47 | 15.10.2018

Лидер ЛДПР Жириновский рассказал о неких ЗРК С-600 и С-700, которые способны закрыть «всю планету». Об этом он сказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».



На передаче Жириновский заговорил о политических последствиях передачи Сирии российских зенитных ракетных систем С-300. «Американцы в целом боятся, они боятся, что весь мир увидит, что самая лучшая в мире система ПВО — русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух», — сказал политик.



Высказывание политика вызвало смех у зрителей в студии, а ведущий программы Соловьев в шутку отметил, что не следует «выдавать все секреты», а то «можно нечаянно рассказать всему миру о С-1500», передает РИА «Новости».