Голландские военные обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

10:40 | 15.10.2018

Начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри обвинил Россию в попытках спровоцировать британских и нидерландских морских пехотинцев в ходе учений НАТО за полярным кругом, передает The Daily Telegraph.



По его словам, когда нидерландские и британские военные проводили учения в рамках программы противоракетной обороны в Арктике, в регионе было замечено больше российских кораблей, чем обычно. «Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым. Мы также видим, как российские истребители приближаются к нашим военным кораблям», — отмечает МакМутри. Генерал считает, что такие действия можно называть «провокацией».