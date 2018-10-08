Саратовского министра уволили после заявления о прожиточном минимуме

16:14 | 12.10.2018

Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку после высказываний о прожиточном минимуме. Об этом РИА Новости сообщила начальник пресс-службы губернатора Нина Попова.



Глава региона Валерий Радаев назвал отношение Соколовой к темам, которые «имеют жизненную важность для людей», недопустимым и пренебрежительным. Он пообещал и дальше принимать «самые жесткие меры» в подобных ситуациях.



Как напоминает ТК «Дождь», 11 октября Соколова во время обсуждения повышения прожиточного минимума для пенсионеров в следующем году предложила увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 288 рублей. Депутат облдумы Николай Бондаренко возразил, что на прожиточный минимум прожить невозможно. Тогда Соколова предложила рассказать ему про магазины со скидками, которые позволят уложиться в эту сумму. Она отметила, что 3,5 тысяч рублей хватит «для минимальных физиологических потребностей». При этом когда Бондаренко предложил ей самой попробовать такую диету, Соколова отказалась, сославшись на статус министра.