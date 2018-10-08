Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

15:59 | 12.10.2018

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с Рамзаном Кадыровым в Грозном. По словам президента Чечни, в честь Нурмагомедова был дан торжественный ужин, а мэр Грозного Ибрагим Закриев присвоил бойцу звание почётного гражданина города, передает russian.rt.com.



Кроме того, из средств Фонда имени Ахмада Кадырова Нурмагомедову был подарен автомобиль, а отцу борца и его тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову — присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики».



Как напоминает gazeta.ru, поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона в среднем весе прошел 6 октября на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе. Победу в четвертом раунде после удушающего приема праздновал российский боец.