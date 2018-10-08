Синоптики заявили, что зима в России не будет экстремально холодной

15:54 | 12.10.2018

Предстоящая зима в России не будет экстремально холодной. С таким прогнозом выступил в пятницу руководитель Гидрометцентра Дмитрий Киктев, сообщает «Росбалт». По его словам, в ближайшие 2−3 месяца температура воздуха на большей части страны будет не ниже нормы. «Говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит», — цитирует Киктева РИА Новости.