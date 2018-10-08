Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев подал в отставку

15:37 | 12.10.2018

Министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев подал в отставку. Как сказано в сообщении ведомства 12 октября, Абдылдает принял такое решение после заявлений посла республики в Корее, передает iz.ru.



Сообщается, что посол Киргизии в Сеуле Кылычбек Султан обнародовал факты нарушений сотрудниками посольства Киргизии Малайзии в 2015-2016 годах и руководством внешнеполитического ведомства. В МИД Киргизии в свою очередь заявили, что также обладают данными о нарушениях со стороны посла, сообщает gazeta.ru.



Кроме того, отмечается, что Совбез Киргизии провел внутреннее расследование и выявил утечку служебных документов и слабую кадровую политику в ведомстве.