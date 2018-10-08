Турция рассказала США о доказательствах смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи

15:29 | 12.10.2018

Турецкая сторона рассказала США, что в её распоряжении есть записи, которые подтверждают смерть саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США и Турции.



«Вы можете слышать его голос и голоса мужчин, говорящих по-арабски. Его пытали, мучали, а потом убили», - рассказал газете The Washington Post анонимный источник. Печатное издание не сообщает, передали ли американской стороне копии этих записей или только продемонстрировали. По данным турецкой стороны, основанным на видео- и аудиоматериалах, Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Это произошло в этом месяце.



Джамаль Хашкаджи покинул родину в 2017 году. Он жил в США, писал статьи и часто критиковал политику Эр-Рияда. В начале октября колумнист отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. С тех пор о нем больше не слышали., напоминает РИА «Новости».