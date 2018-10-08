Футболисты Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО «Бутырка»

15:19 | 12.10.2018

После судебного заседание, которое состоялось накануне, 11 октября, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в карантинные камеры столичного СИЗО «Бутырка». «Они находятся в данный момент на карантине, это отдельный блок в СИЗО, так сказать, образцово показательный. Там они будут до 10 дней, за это время с ними побеседует психолог», — сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.



Как отмечает «Эхо Москвы», суд решил, что Кокорин и Мамаев должны провести под стражей, как минимум, до 8 декабря. За участие в драках в центре Москвы им вменяют две статьи «Побои» и «Хулиганство».