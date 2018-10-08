Сборные России и Швеции сыграли вничью в Лиге наций УЕФА

12:13 | 12.10.2018

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Швеции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча второй группы лиги В, прошедшая в четверг в Калининграде, завершилась со счетом 0:0, передает «Р-Спорт».



Российская команда в данный момент — лидер в группе B, в которую также вошли Турция и Швеция. Россияне набрали четыре балла, Турция — три балла, а шведская сборная — 1 балл.



В следующем матче турнира сборная России 14 октября примет в Сочи на поле стадиона «Фишт» команду Турции.