Скончался командующий Восточным округом войск Росгвардии

11:57 | 12.10.2018

Скончался командующий восточным округом войск национальной гвардии герой России генерал-полковник Игорь Груднов, сообщили в Росгвардии. Он умер в четверг на 60-м году жизни. О причинах смерти не говорится. Руководство Нацгвардии выразило соболезнование родным и близким командующего. Восточным округом войск Национальной гвардии Груднов командовал с 13 октября 2016 года.