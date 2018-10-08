Сумма среднего чека в российском магазине выросла до 519 рублей

11:47 | 12.10.2018

По данным холдинга «Ромир», сумма среднего чека в России выросла почти на 5%, достигнув 519 руб. При этом в Москве сумма такого чека составляет 720 рублей, а в Санкт-Петербурге – 668.



Предыдущие пять месяцев наблюдалось снижение этого показателя, а в августе он опускался до минимума за последние два года, передает РБК. При этом эксперты отметили, что годовой рост всё равно не случился. В сравнении с сентябрём 2017 года средний чек уменьшился на 1%, снизившись до 524 рублей.