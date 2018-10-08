Российскими С-300 в Сирии будут управлять специалисты из Ирана

11:36 | 12.10.2018

Управлять поставленными Россией в Сирийскую Арабскую Республику (САР) зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 будут специалисты из Ирана, рассказал DEBKAfile источник, связанный с разведслужбами США и Израиля.



Именно поэтому Россия поставила Дамаску С-300 той же модификации, что и Ирану в 2016 году. Сейчас иранские военспецы перебрасываются в Сирию, добавил источник, и причина этого – нежелание Москвы подвергать опасности своих военных, передает gazeta.ru.



При этом DEBKAfile пишет, что США и Израиль встревожены подобным решением России, в нем имеются положительный и отрицательный аспекты. С одной стороны, американские и израильские военные станут меньше беспокоиться о рисках причинить вред российским специалистам в случае атаки на сирийские ПВО, тогда как, с другой стороны, управление С-300 значительно укрепляет в Сирии позиции Ирана, являющегося одним из сильнейших врагов США и Израиля.