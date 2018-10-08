Петр Порошенко разрешил ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия

11:31 | 12.10.2018

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ руководителям Операции объединенных сил отвечать на огонь в Донбассе из любого имеющегося в наличии оружия, передает агентство «Укринформ». «Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению», — приводит издание слова Порошенко. Порошенко добавил, что задача украинского военного руководства — «не сдавать ни одного клочка» земли и при этом сохранить каждого солдата.