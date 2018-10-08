Журнал Forbes включил пять российских компаний в список лучших работодателей мира

16:49 | 11.10.2018

Журнал Forbes составил список 500 лучших работодателей мира, в который вошли пять российских компаний. Рейтинг опубликовали на сайте издания. По результатам исследования наиболее привлекательным местом для трудоустройства в России оказалась Московская биржа, занявшая в рейтинге 117-е место. Далее следуют «Сургутнефтегаз» (167-е место) и Объединенная авиастроительная корпорация (278-е место). Также в список попали авиакомпания «Аэрофлот» (341-е место) и «Лукойл» (450-е место).



Лучшим работодателем мира названа Alphabet — материнская компания Google, в которой работает 72 000 человек. Помимо нее еще пять американских работодателей вошли в первую десятку (Microsoft, Apple, Walt Disney, Amazon.com и Celgene). Также среди лидеров оказались два производителя автомобилей из Германии — Daimler и BMW, нефтегазовая компания из Гонконга CNOOC и банковская группа из Таиланда Kasikornbank.