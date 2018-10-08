Вселенский патриархат отсрочил предоставление автокефалии УПЦ

16:32 | 11.10.2018

Вселенский патриархат не готов вынести решение по вопросу предоставления автокефалии Украинской церкви. Как сообщает Deutsche Welle, об отсрочке решения рассказал митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений Кардамакис. Утверждается, что данный вопрос будет снова поднят, когда наступит «подходящее время». «Мы хотим не создавать новые проблемы, а с Божьей помощью достичь решения мирным путем», — приводит его слова издание.



Как напоминает iz.ru, в апреле этого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной церкви. Позже, в сентябре, Константинопольская православная церковь назначила своими экзархами в Киеве архиепископов из США и Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине.