Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в американских штатах Кентукки и Западная Виргиния

16:26 | 11.10.2018

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) опубликовала предупреждение о вспышке гепатита А в штатах Кентукки и Западная Виргиния, передает gazeta.ru.



По данным федерального Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC), в данных штатах каждую неделю регистрируются 50 новых случаев заболевания. Так, к концу сентября в Кентукки был 1851 зарегистрированный случай, в Западной Вирджинии — 1395.



Российское ведомство отметило необходимость учитывать данную информацию при планировании поездок в ту местность и напомнило о важности вакцинации против вирусного гепатита.