Бросивший банку в молодого человека чеченец извинился после обращения Кадырова

16:13 | 11.10.2018

Чеченец, бросивший в транспорте банку в молодого человека со словами «Ахмат — сила!», извинился за свой поступок. Видео было опубликовано в YouTube. «Меня очень сильно поругали мое руководство республики и мои родители», — отметил не ставший представляться молодой человек с синяком на лице, передает lenta.ru.



Ранее в интернете появилось видео, как молодой человек со словами «Ахмат — сила!» кидает банку из-под энергетика в сидящих напротив людей. Его поведение возмутило главу Чечни Рамзана Кадырова. Он призвал уроженца республики приехать вместе с родителями, чтобы объясниться и принести извинения, напоминает РИА «Новости».