Московская полиция сообщила о задержании младшего брата Александра Кокорина

15:58 | 11.10.2018

Столичная полиция сообщает о задержании младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла по делу о потасовке в центре Москвы 8 октября.



Ранее полиция установила личности всех соучастников Кокорина и Мамаева в драках в центре Москве. Всем им предложили добровольно прийти к следователю для дачи показаний. В случае неявки их доставят в полицейский участок принудительно. Процессуальный статус этих лиц будет определяться по итогам опроса, в зависимости от роли каждого из них в произошедших драках, передает РИА «Новости».



Как напоминает Р-спорт, накануне полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении Кокорина и Мамаева. Футболистов подозревают в том, что утром 8 октября после матча своих команд в Санкт-Петербурге они приехали в Москву и избили несколько человек. Изначально по двум фактам избиений возбудили уголовное дело о побоях (есть ли в нем подозреваемые, не ясно), но затем полиция выделила из него дело по более строгой статье — о хулиганстве — персонально в отношении Кокорина и Мамаева.