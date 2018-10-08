При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария

15:54 | 11.10.2018

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой диктора, который вел трансляцию пуска.



Как сообщает lenta.ru, на 119-й секунде полета произошло отключение двигателей второй ступени при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Экипаж совершил аварийную посадку и приземлился в Казахстане, все остались живы. Прибывшие на место приземления корабля «Союз» медики не констатировали травм у экипажа.



Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию.