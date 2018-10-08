В Словакии разбился учебный самолёт ВВС страны L-39

11:42 | 11.10.2018

В центральной части Словакии разбился учебный самолёт ВВС страны L-39. Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что оба пилота успели катапультироваться. Предварительной причиной крушения стал выход из строя мотора самолета. Пилотам удалось направить машину в нежилой район.