В США задержали жителя штата Нью-Йорк, который хотел устроить взрыв в Вашингтоне

11:37 | 11.10.2018

В Соединенных Штатах задержан 56-летний житель штата Нью-Йорк, который хотел устроить взрыв в Вашингтоне в день выборов в Конгресс. Об этом сообщается на сайте офиса федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка.



Отмечается, что подозреваемый Пол Розенфельд планировал устроить взрыв на Национальной аллее в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к своей политической идеологии.



Розенфельд рассказал, что собрал 90-килограммовую бомбу в своем подвале. До этого он заказывал порох в больших количествах и проводил небольшие тесты взрывных компонентов. Специалисты ФБР изъяли самодельную взрывчатку из дома задержанного. ФБР утверждает, что Розенфельд не принадлежит к террористической группировке. Ему грозит до 20 лет заключения, передает «Интерфакс».