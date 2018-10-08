Дональд Трамп пообещал Индии скорый ответ на закупку С-400 у России

11:32 | 11.10.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Индия узнает, что ее ждет за покупку российских зенитных систем С-400. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с журналистами. «Индия узнает. Вы увидите раньше, чем думаете», — подчеркнул Трамп, передает rg.ru.



В пятницу 5 октября в ходе визита Путина в Нью-Дели был заключен контракт на поставку Индии ЗРК С-400, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Песков. Сумма контракта превышает $5 млрд. Эта сделка вызвала негативную реакцию в Вашингтоне.