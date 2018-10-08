Кадыров предложил чеченцу, бросившему в пассажира метро банку, приехать в Грозный

11:08 | 11.10.2018

Глава Чечни Кадыров в своем Telegram-канале жестко отреагировал на опубликованный в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами «Ахмат — сила» кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.



Кадыров извинился перед молодыми людьми, честь которых была задета, и попросил у своих читателей сообщить ему контакты автора ролика. Глава Чечни также обратился и лично к уроженцу республики. «Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считаные часы найдут»! — заявил Кадыров.



Как напоминает gazeta.ru, на видео, которое появилось в интернете, молодой человек, чья личность не установлена, кидает банку из-под энергетика в сидящего рядом человека. При этом он восклицает: «Ахмат — сила», имея в виду спортивный клуб.