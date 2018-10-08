В Евросоюзе собираются запретить одноразовую пластиковую посуду

10:57 | 11.10.2018

Комитет Европарламента по окружающей среде проголосовал за запрет использования одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года. Запрет коснется изделий, «на которые приходится более 70 % морского мусора, они будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде», уточняется в релизе, где также упомянуты пластиковые тарелки и столовые приборы, которые предлагают запретить с 2021 года, передает «Интерфакс». Окончательное решение будет принято на пленарной сессии Европарламента 22–25 октября.