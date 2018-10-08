Ураган «Майкл» в США ослаб до тропического шторма

10:49 | 11.10.2018

Американский Национальный центр по слежению за ураганами зафиксировал ослабление урагана «Майкл» до тропического шторма. В настоящее время его центр находится над центральной частью штата Джорджия, передает MK.ru. Центр отмечает, что сохраняется большая скорость ветра. Ранее снизившаяся до 150 км/ч, скорость теперь понизилась до 120 км/ч.



Ранее власти Флориды сообщили о первой жертве урагана «Майкл», который обрушился на северное побережье штата в среду. Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход, сообщил офис местного шерифа, сообщает РИА «Новости».



Накануне, 10 октября, президент США Дональд Трамп объявил в штате Флорида режим чрезвычайного положения из-за урагана «Майкл».