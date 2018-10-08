10:42 | 11.10.2018

Россия может быть исключена из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации до середины следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, слова политика приводит украинское издание «Европейская правда».



«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы», — заявил Ягланд, отметив, что «нельзя быть наполовину членом» Совета Европы.



Как напоминает «Эхо Москвы», права российской делегации в Ассамблее ограничили после присоединения Крыма. Россия в знак протеста приостановила своё участие в работе ПАСЕ. В конце июня 2017 года стало известно, что Москва замораживает выплату своего взноса в Совет Европы.