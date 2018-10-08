По данным СМИ, истребители НАТО прошли испытание украинскими С-300

10:38 | 11.10.2018

Делегации США и Израиля изучили возможности российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Такую возможность им предоставила Украина.



По данным вьетнамского ресурса Soha News, американо-израильская делегация тайно посещала Украину для изучения тактико-технических характеристик комплексов С-300, которые стоят на вооружении ВСУ. Украинская сторона описала все возможности этих комплексов, а также предложила оценить их в полевых условиях. Для этой цели на Украину были отправлены американские и израильские военные самолеты.



На портале подчеркивают, что украинские военные убедили специалистов США и Израиля, что характеристики местных С-300 не имеют принципиальных отличий от тех, что Россия поставляет Дамаску.



Москва приняла решение поставить эти комплексы в Сирию после того, как над Средиземным морем потерпел крушение российский самолет-разведчик Ил-20.