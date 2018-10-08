Пять человек погибли в результате наводнения на испанском острове Майорка

15:41 | 10.10.2018

Пять человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями в муниципалитете Сан-Лоренсо (о. Майорка), сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.



Как отмечает ТК «Дождь», в трех городах закрыли школы, сотни людей были перевезены на местный ипподром в укрытие. На помощь спасателям в затопленные части острова были отправлены 80 солдат и семь единиц военного транспорта.