В Великобритании появился министр по предотвращению самоубийств

15:36 | 10.10.2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рамках первого в мире саммита по вопросам психического здоровья, который проводится в Лондоне с 9 по 10 октября, назначила министра по предотвращению самоубийств Джеки Дойл-Прайс, передает life.ru. Причиной появления такой должности стало то, что ежегодно в стране сводят счеты с жизнью 4,5 тыс. британцев. Самоубийство также остается главной причиной смерти мужчин до 45 лет.



Как отмечается, Мэй также пообещала выделить £1,8 млн благотворительной организации Samaritans, которая оказывает помощь людям, пытающимся побороть стресс и мысли о смерти.