Минкомсвязи РФ продлило на две недели переход на цифровое телевещание

15:31 | 10.10.2018

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в интервью газете «Известия» заявил, что в России продлён до середины января процесс перехода с аналогового на цифровое телевидение.



В целях предоставления гражданам возможности своевременно приобрести необходимое оборудование, федеральные каналы продолжат вести трансляции в прежнем формате до 14–15 января. По заявлению замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, стоимость самой дешевой цифровой приставки в настоящее время составляет 700–800 рублей.



По его словам, недавнее исследование показало, что вне цифрового телевидения на сегодняшний день живут менее 10% граждан.