По данным СМИ, Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

15:26 | 10.10.2018

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, следили за бывшим офицером в Чехии. Об этом сообщает «Чешское радио» со ссылкой на источник в разведслужбах.



По данным радио, россияне, которых официальный Лондон считает сотрудниками разведслужб и исполнителями нападения на Скрипаля, побывали в Чехии четыре года назад. Так, россиянин, известный как Петров, жил в отеле города Острава с 13 по 16 октября, затем он поехал в Прагу. Его предполагаемый напарник Боширов посетил Прагу 11 октября, утверждают источники радиостанции. Кроме того, источник заявил радиостанции, что Скрипаль в то время должен был встретиться в Чехии с сотрудниками чешских спецслужб. Даты его пребывания в Чехии в октябре 2014 года не указаны, передает «Интерфакс».



Как отмечает gazeta.ru, Петров и Боширов — россияне, которых власти Британии называют «отравителями Скрипалей». СМИ и исследовательские группы рассказывают, что оба мужчины — сотрудники ГРУ. По их данным, Петрова зовут Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига.