В Германии задержан предполагаемый убийца болгарской журналистки Виктории Мариновой

15:17 | 10.10.2018

Подозреваемый в жестоком убийстве и изнасиловании болгарской журналистки Виктории Мариновой задержан в Германии. Это 21-летний гражданин Болгарии Северин Красимиров. Убийце грозит пожизненное заключение, подчеркнул генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацапов, передает «Вести.ру».



В Генпрокуратуре страны также заявили, что, по всей вероятности, убийство было спонтанным и оно не связано с профессиональной деятельностью журналистки, которая освещала в том числе коррупционные преступления.



Как напоминает РИА «Новости», административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.