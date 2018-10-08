Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана сети «Суши WOK» в Москве

15:12 | 10.10.2018

Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве и оштрафовал сеть на 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Также с реализации снято и уничтожено 500 килограммов продукции. Среди нарушений — отсутствие маркировочных ярлыков на инвентаре и продуктах, сопроводительной документации, хранение продуктов с истекшим сроком годности, пересечение потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.



Всего у «Суши WOK» свыше 600 заведений в более чем ста городах, и более 350 из них работают по франшизе.