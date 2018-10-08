Сервис BlaBlaCar начнет брать плату с пассажиров

14:59 | 10.10.2018

Сервис BlaBlaCar, который позволяет находить автомобильных попутчиков, с 10 октября сделал платным доступ к бронированию мест. Об этом говорится в сообщении компании.



Месячный доступ стоит около двухсот рублей, на один день — около 150. При этом поездки меньше 120 километров останутся бесплатными. Водителям за публикацию предложений платить не придется. Как отмечает агентство «Интерфакс», сервис также станет платным на Украине.



По данным BlaBlaCar, сервисом в России пользуются 15 миллионов человек, на Украине — четыре миллиона человек. Сервис основали во Франции в 2006 году. В России его запустили в феврале 2014 года, передает ТК «Дождь».