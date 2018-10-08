В Красногорском районе Подмосковья застрелили следователя по особо важным делам

14:52 | 10.10.2018

Утром в среду, 10 октября, в Красногорском районе Подмосковья убита следователь полиции в звании подполковника, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.



Злоумышленник застрелил старшего следователя по особо важным делам следственной части СУ УТ МВД по ЦФО Евгению Шишкину. По словам официального представителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, женщина была застрелена в поселке Архангельское, передает ren.tv.



«По некоторым данным, она вышла из своего дома в поселке Архангельское и направлялась к парковке, в этот момент преступник выстрелил в нее два раза. Женщина получила ранение в шею и скончалась на месте», — говорится в сообщении.