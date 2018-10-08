Россия и мир
14:52 | 10.10.2018
В Красногорском районе Подмосковья застрелили следователя по особо важным делам
Злоумышленник застрелил старшего следователя по особо важным делам следственной части СУ УТ МВД по ЦФО Евгению Шишкину. По словам официального представителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, женщина была застрелена в поселке Архангельское, передает ren.tv.
«По некоторым данным, она вышла из своего дома в поселке Архангельское и направлялась к парковке, в этот момент преступник выстрелил в нее два раза. Женщина получила ранение в шею и скончалась на месте», — говорится в сообщении.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:57 | 10.10.2018
У Пермского краевого онкодиспансера появится новое здание поликлиники и современное оборудование для лечения
17:40 | 10.10.2018
Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении рек Тальтия и Ивдель на Урале
17:33 | 10.10.2018
Пермяков приглашают на автоквест «Метро 2033»
17:03 | 10.10.2018
В Свердловской области завершен ремонт двух участков федеральных трасс
16:58 | 10.10.2018
В пятницу состоится выдача стартовых пакетов участникам фестиваля «Большая пермская прогулка»
16:43 | 10.10.2018
Объявлен конкурс на реконструкцию здания под «Эрмитаж-Урал»
16:29 | 10.10.2018
Водоснабжение в правобережной части Перми было восстановлено за два часа
16:08 | 10.10.2018
Свердловские муниципалитеты могут получить федеральный грант на благоустройство территорий
16:06 | 10.10.2018
За январь — август из Курганской области уехали почти 22 тысячи человек
15:41 | 10.10.2018
В Свердловской области запустили производство флиса
15:19 | 10.10.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на фестиваль и в дискуссионные клубы
15:15 | 10.10.2018
В Свердловской области снова ожидается сильный ветер
15:15 | 10.10.2018
Показатель улучшения социально-экономической обстановки в Свердловской области – снижение количества самоубийств
15:09 | 10.10.2018
Губернатор встретился с профсоюзным активом Прикамья
15:00 | 10.10.2018
Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть
14:47 | 10.10.2018
Екатеринбуржца осудили за использование поддельной упаковки лекарственных препаратов
14:45 | 10.10.2018
В Пермском крае сократилось число пожаров на производственных объектах и на транспорте
14:20 | 10.10.2018
Сергей Карякин выиграл десятый этап Кубка мира по ралли-рейдам в Марокко
14:20 | 10.10.2018
Двух сотрудников УФСИН Зауралья поймали на покупке наркотиков
13:50 | 10.10.2018
В Каменске-Уральском из-за кишечной палочки закрыли кулинарию
13:13 | 10.10.2018
Внеочередное заседание Екатеринбургской думы состоится 16 октября
12:30 | 10.10.2018
Завтра в Перми городская и районные прокуратуры проведут прямые линии по вопросам отопления
12:26 | 10.10.2018
В Перми состоится «Теплый забег»
12:19 | 10.10.2018
В Новой Ляле женщина-опекун растратила 92 тысячи рублей детских пособий
11:58 | 10.10.2018
План по капремонту в Свердловской области выполнен на 92 %
11:44 | 10.10.2018
В Свердловской области создан инновационный центр обучения детей ПДД
11:43 | 10.10.2018
В Курганской области мотоциклист погиб после столкновения с BMW Х5
11:34 | 10.10.2018
Новый губернатор Зауралья встретился со своей учительницей: «До сих пор помнит, за какой партой я сидел»
11:15 | 10.10.2018
В краснотурьинской колонии открыли кафе для заключенных
10:54 | 10.10.2018
«Если кто его увидит, поймайте и верните домой»: жительница Краснотурьинска разыскивает своего оленя
10:11 | 10.10.2018
Минздрав: в Свердловской области снижается уровень алкоголизма
09:50 | 10.10.2018
У свердловчанина за долги по налогам арестовали BMW
09:35 | 10.10.2018
Пропавшего в Екатеринбурге тренера нашли мертвым
09:18 | 10.10.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге горели два автомобиля
22:53 | 9.10.2018
Модный бутик Louis Vuitton прекращает работу в Екатеринбурге
21:49 | 9.10.2018
Рейд по просрочкам снова в деле: в Екатеринбурге универсам на Уралмаше проверили на чистоплотность
21:23 | 9.10.2018
В Омске нашли мальчика из Екатеринбурга, который после ссоры с бабушкой уехал на товарняке во Владивосток
19:57 | 9.10.2018
В Пермском крае завершен капитальный ремонт важной транзитной трассы
18:26 | 9.10.2018
В этом году еще в 55 населенных пунктах Прикамья появится интернет