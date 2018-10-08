Россия и мир
13:11 | 10.10.2018
Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре во Флориде
Злоумышленник выстрелил в ее мужа, а затем смертельно ранил ее сына, сообщает РИА Новости. Очевидцы произошедшего считают, что стрельба не была случайным проявлением насилия. Всего было сделано около десятка выстрелов.
Место ЧП оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов. Данных о стрелке пока не поступало.
© «Вечерние Ведомости»
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