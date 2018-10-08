Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре во Флориде

13:11 | 10.10.2018

По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Флорида. Нападение произошло во время празднования дня рождения одной из посетительниц.



Злоумышленник выстрелил в ее мужа, а затем смертельно ранил ее сына, сообщает РИА Новости. Очевидцы произошедшего считают, что стрельба не была случайным проявлением насилия. Всего было сделано около десятка выстрелов.



Место ЧП оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов. Данных о стрелке пока не поступало.