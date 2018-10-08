Футболисты Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением после нападений в Москве

12:54 | 10.10.2018

Российские футболисты Кокорин и Мамаев готовятся выступить с официальным заявлением после нанесения побоев двум гражданам, сообщает «Москва 24». «Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет нужный и правильный момент, они это сделают», — заявил представитель футболистов.



Напомним, ранее Кокорин и Мамаев стали участниками нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Если следователи усмотрят признаки нарушения закона по статье «Хулиганство», то игрокам может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.