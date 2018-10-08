12:50 | 10.10.2018

Социологи зафиксировали улучшение отношения украинцев к России, пишет РБК. Согласно совместному исследованию «Левада-центра» и Киевского международного института социологии, 48% опрошенных украинцев сказали, что сейчас положительно относятся к России. Из них 38% сказали «в основном хорошо», 10% — «очень хорошо». Это значительно больше, чем годом ранее (37%). В сентябре 2017 года 30% опрошенных охарактеризовали свое отношение к России как «в основном хорошее», 7% — как «очень хорошее».