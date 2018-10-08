Россия и мир
12:35 | 10.10.2018
С 1 сентября 2019 года подорожает полис ОСАГО
Министерство финансов также предлагает отменить коэффициенты мощности и региона, а вместо них ввести при формировании стоимости полиса коэффициенты частоты случаев нарушения ПДД и длительности эксплуатации ТС.
Также на цену полиса будет влиять водительская манера — частота нарушения правил, резкость торможения и перестраивания, частота и длительность эксплуатации автомобиля и так далее. Также автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.
© «Вечерние Ведомости»
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