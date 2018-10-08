С 1 сентября 2019 года подорожает полис ОСАГО

12:35 | 10.10.2018

С 1 сентября 2019 года страховщики могут получить право устанавливать стоимость полиса обязательной автогражданской ответственности на 30 % выше или ниже базовых тарифов ЦБ. Соответствующий законопроект с финальными поправками Министерства финансов России уже направлен на рассмотрение в правительство, передают «Ведомости».



Министерство финансов также предлагает отменить коэффициенты мощности и региона, а вместо них ввести при формировании стоимости полиса коэффициенты частоты случаев нарушения ПДД и длительности эксплуатации ТС.



Также на цену полиса будет влиять водительская манера — частота нарушения правил, резкость торможения и перестраивания, частота и длительность эксплуатации автомобиля и так далее. Также автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года.