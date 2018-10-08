В аэропорту Якутска Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

12:30 | 10.10.2018

В аэропорту Якутска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. ЧП произошло при приземлении. По предварительной информации, у самолета Sukhoi Superjet-100 подломилась передняя стойка шасси, при этом метеоусловия были хорошие, передает Интерфакс. Отмечается, что лайнер лег на брюхо и пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.



На борту самолета, который прилетел из Улан-Удэ, находились 91 пассажир и пять членов экипажа. За медицинской помощью обратились четыре человека, сообщает РБК.



«Предварительно, возможной причиной выкатывания со взлётно-посадочной полосы воздушного судна в Якутске могло стать неудовлетворительное состояние ВПП, связанное с её обледенением, и несоответствие коэффициентов сцепления на участках ВПП тем значениям, которые были переданы экипажу перед приземлением самолёта», — сообщил осведомлённый источник в комиссии по расследованию авиапроисшествия, передает MK.ru.