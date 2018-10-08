Председатель КС РФ Зорькин предложил внести точечные изменения в Конституцию

12:24 | 10.10.2018

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения». Об этом он рассказал «Российской газете».



В сегодняшней редакции Конституции Зорькин видит крен в пользу исполнительной ветви власти и нечеткость в распределении полномочий между президентом и правительством. Устранять «недостатки» стоит, прибегнув к идеям философии русского духовного возрождения рубежа 19–20-го столетий, уверен председатель Конституционного суда РФ.



Отмечается, что СМИ назвали публикацию сигналом к предстоящей реформе.