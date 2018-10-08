Дело футболистов Кокорина и Мамаева передано в ГСУ ГУ МВД по Москве

12:19 | 10.10.2018

Уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам, предположительно, со стороны футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина передано в ГСУ ГУ МВД по Москве, сообщил РИА «Новости» начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов. Он отметил, что решение связано с широким общественным резонансом, вызванным этими инцидентами.



Напомним, Мамаев и Кокорин в один день стали участниками двух драк. Вместе с приятелями они сначала напали на водителя телеведущей Первого канала, а затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «НАМИ» Сергея Гайсина.